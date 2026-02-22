El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá ligeramente afectada por la bruma, especialmente en las horas más tempranas, aunque se espera que esta situación mejore conforme avance el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 17 grados . Las primeras horas del día serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 grados, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. A medida que el sol se eleva, se prevé un ligero aumento en la temperatura, lo que podría proporcionar un respiro del frío matutino. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 8 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 58% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes de Caldas de Reis vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, lo que podría contribuir a una sensación más templada al caer la noche.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto permitirá que los residentes disfruten de actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de cambios en el tiempo, ya que la bruma matutina podría regresar en la noche.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas agradables en las horas centrales del día, pero con una sensación térmica más baja debido a la humedad y el viento. Se aconseja a los ciudadanos disfrutar del día, pero con precaución ante las condiciones de visibilidad reducida en la mañana.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.