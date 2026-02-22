El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bueu según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Bueu se presenta bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que aportará un ambiente grisáceo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes dominarán el panorama, y aunque no se esperan precipitaciones, la sensación de humedad será notable.
Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 6 a 8 grados, alcanzando un leve aumento hacia el mediodía, donde se espera que la temperatura llegue a su punto máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que avance la jornada, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados por la noche.
La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 75% y el 86% durante la tarde y la noche. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento.
El viento soplará desde el sureste y el sur, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 17 km/h. Este viento suave, aunque constante, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
A lo largo del día, no se prevén cambios significativos en las condiciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes de Bueu pueden disfrutar de un día seco, aunque con un cielo cubierto. Las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por la lluvia, pero es aconsejable tener en cuenta la frescura del ambiente y la alta humedad.
En resumen, el tiempo en Bueu para hoy se caracterizará por un cielo nublado, temperaturas frescas y un viento suave. Aunque no se esperan lluvias, la alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es recomendable vestirse en consecuencia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.
