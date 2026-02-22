El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que generará una atmósfera tranquila pero con escasa visibilidad del sol. A lo largo de las 24 horas, las nubes se mantendrán constantes, sin cambios significativos en su densidad. La temperatura oscilará entre los 5 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 16 grados. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 5 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 86% a primera hora y descendiendo ligeramente a un 73% en las horas centrales de la tarde, antes de volver a aumentar hacia la noche. Esta alta humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana y la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan lluvias ni tormentas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que variarán entre 1 y 7 km/h. Predominarán las direcciones del este y sureste, con ráfagas más intensas en las horas de la tarde. A primera hora, el viento será ligero, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando su máxima velocidad en torno a las 14:00 horas, cuando se registren ráfagas de hasta 15 km/h. Esta brisa puede resultar refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.

El orto se producirá a las 08:20, mientras que el ocaso se espera para las 19:15, lo que proporcionará un día con aproximadamente 11 horas de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la sensación de frescura se hará más notable.

En resumen, Barro disfrutará de un día mayormente nublado, seco y fresco, con temperaturas agradables en las horas centrales del día y un viento moderado que aportará un toque de frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.