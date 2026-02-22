El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la circulación en algunas áreas. A medida que avance la jornada, las nubes altas continuarán dominando el panorama, aunque se espera que no haya precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día.

Las temperaturas serán frescas, comenzando en torno a los 9 grados por la mañana y descendiendo a 6 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 72% y el 100% a lo largo del día, lo que contribuirá a la sensación de frescura y podría hacer que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son. Esto es especialmente relevante para quienes planeen actividades al aire libre, ya que es recomendable abrigarse adecuadamente.

En cuanto al viento, se registrarán vientos moderados del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que es aconsejable tener en cuenta la dirección y la velocidad del viento al planificar actividades al aire libre.

A lo largo del día, el sol saldrá a las 08:21 y se pondrá a las 19:16, lo que permitirá disfrutar de un buen número de horas de luz, aunque la mayor parte del tiempo el cielo estará cubierto. En resumen, se prevé un día fresco y nublado en Baiona, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos, siempre teniendo en cuenta las condiciones de visibilidad y la temperatura.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.