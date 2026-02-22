El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, As Neves se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad del sol será limitada debido a la presencia constante de estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 7 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados a media mañana y llegando a un máximo de 20 grados en la tarde, alrededor de las 16:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 13 grados hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% a primera hora y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 71% hacia el final de la jornada. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas y al caer la noche.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 16 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

La salida del sol se producirá a las 08:19 y se ocultará a las 19:15, brindando un día con aproximadamente 11 horas de luz solar, aunque la visibilidad del sol será limitada debido a las nubes. En resumen, se anticipa un día fresco y nublado en As Neves, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.