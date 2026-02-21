El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

Hoy, 21 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de toda la jornada.

Las temperaturas en la localidad oscilarán entre los 5 y los 15 grados . Las primeras horas del día serán frescas, con temperaturas que rondarán los 8 grados, descendiendo a 6 grados en la madrugada. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. La tarde traerá consigo un leve ascenso, con temperaturas que podrían llegar a los 15 grados, proporcionando un ambiente más templado para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondan el 83%. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles confortables, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 12 km/h, lo que es relativamente moderado y no debería causar inconvenientes significativos.

A lo largo del día, el sol saldrá a las 08:23 y se ocultará a las 19:14, brindando un total de más de 10 horas de luz solar. Aunque el cielo estará cubierto, los momentos en que las nubes se disipen permitirán que algunos rayos de sol lleguen a la superficie, ofreciendo breves instantes de luminosidad.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, ideal para disfrutar de paseos tranquilos y actividades en interiores. La ausencia de lluvia y las temperaturas moderadas harán que sea un día agradable para los residentes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.