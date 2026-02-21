El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, se espera en Vilagarcía de Arousa un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no generarán precipitaciones, aportarán una atmósfera grisácea que podría hacer que la luz del sol se sienta menos intensa.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y los 16 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 5 a 8 grados, aumentando gradualmente a medida que avance el día. Se prevé que el termómetro alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que la temperatura llegue a los 16 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será notablemente alta, con valores que rondarán entre el 56% y el 86% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que se sienta un poco más frío de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán vientos de dirección predominante del noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 14 km/h. Este viento suave será un alivio en comparación con las temperaturas frescas, pero no se espera que cause molestias significativas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que la nubosidad puede variar a lo largo de la jornada. En resumen, el día se presenta como uno fresco y nublado, ideal para disfrutar de un paseo por la costa o realizar actividades en interiores, aprovechando la tranquilidad que ofrece el tiempo sin lluvias.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.