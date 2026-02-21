El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no generarán precipitaciones, aportarán una atmósfera grisácea y fresca. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán similares, con un ligero aumento en la nubosidad, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 18 grados . Las primeras horas del día serán frías, con mínimas de 2 grados a las 8 de la mañana, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 18 grados hacia las 3 de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 9 grados a las 9 de la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 76% hacia el final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Sin embargo, no se esperan rachas fuertes que puedan causar molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día. Esto permitirá que los residentes de Vilaboa disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. A pesar de la falta de sol, el día será propicio para paseos y actividades en la naturaleza, siempre y cuando se tomen en cuenta las bajas temperaturas.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y una brisa suave del noreste. Es un día ideal para disfrutar de la tranquilidad del entorno, abrigándose bien para combatir el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.