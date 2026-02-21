El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Vila de Cruces se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será limitada por estas nubes, aunque se espera que en algunos momentos se presenten claros, especialmente en las horas centrales del día. A medida que avance la jornada, la nubosidad se mantendrá, pero no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 16 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 4 grados, aumentando gradualmente a medida que se acerque el mediodía, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día. Es recomendable que los habitantes de Vila de Cruces se vistan en capas para adaptarse a estos cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 62% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento moderado puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, por lo que es aconsejable tener en cuenta la brisa al salir.

No se prevén lluvias en el horizonte, lo que permitirá a los residentes disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y estable. Con el sol saliendo a las 08:21 y poniéndose a las 19:12, los habitantes de Vila de Cruces podrán aprovechar al máximo las horas de luz, disfrutando de un día que, aunque fresco, promete ser agradable para actividades diarias.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, A Estrada se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Esto sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para las bajas temperaturas.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Lalín se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 4 grados , con una ligera variación que alcanzará los 5 grados hacia media mañana. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, que podría llegar hasta los 16 grados en las horas más cálidas de la tarde.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán durante la mayor parte del día. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que permitirá disfrutar de un día seco.

