El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vigo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque se espera que en algunos momentos se asomen claros, especialmente en las primeras horas, cuando el cielo estará poco nuboso. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, y se mantendrá así hasta el ocaso.
Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 16 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 7 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 4 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 16 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 7 grados.
La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 92% en la madrugada y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 67% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando a 6-9 km/h durante la mañana y alcanzando picos de hasta 17 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los vigueses disfruten de un día sin interrupciones por el mal tiempo, aunque la presencia de nubes altas puede restar algo de luminosidad al ambiente.
El orto se producirá a las 08:22 y el ocaso a las 19:15, lo que nos brinda un día con aproximadamente 11 horas de luz solar. A pesar de la falta de sol directo, la jornada se presenta tranquila y sin complicaciones meteorológicas, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la frescura de la mañana y el viento moderado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.
