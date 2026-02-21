El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por la presencia de bruma, especialmente en las primeras horas, aunque se espera que esta situación mejore ligeramente conforme avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 17 grados , comenzando con un fresco amanecer a 6 grados en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 55% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día seco a pesar de la nubosidad. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá sorpresas en forma de chubascos. Esto es una buena noticia para aquellos que tienen planes al aire libre, ya que podrán disfrutar de actividades sin preocuparse por el tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. Es recomendable tener en cuenta la dirección del viento al elegir la vestimenta, especialmente si se planea estar al aire libre durante períodos prolongados.

A medida que el sol se ponga a las 19:14, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la noche se presentará fresca, con mínimas que podrían llegar a los 3 grados. En resumen, el día en Valga será fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será notable, comenzando con temperaturas que rondan los 7 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 3 y los 17 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será notable, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 6 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 17 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío matutino.

