El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 4 grados . La sensación térmica será notablemente fría, especialmente en las horas más tempranas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar lentamente, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación de frío persistirá debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que rondarán el 100% hasta aproximadamente las 10:00 horas. Esto puede generar una sensación de incomodidad, por lo que es aconsejable llevar ropa adecuada para el tiempo.

En cuanto a la precipitación, se prevé un día seco, sin probabilidades de lluvia en ningún momento. La ausencia de precipitaciones permitirá que los residentes y visitantes de Tui disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Se espera que la velocidad del viento alcance hasta 17 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Por la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, manteniendo una intensidad moderada.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 6 grados . El cielo seguirá cubierto de nubes altas, lo que limitará la visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 19:14, marcando el final de un día que, aunque fresco, se presentará sin complicaciones meteorológicas significativas.

En resumen, Tui experimentará un día mayormente nublado, fresco y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente ante las bajas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.