El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con poco nuboso en las primeras horas, especialmente entre las 1:00 y las 8:00, antes de que las nubes altas vuelvan a dominar el panorama.

Las temperaturas en Tomiño oscilarán entre los 2 y los 16 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 2 grados a las 8:00. A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados hacia las 15:00. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia las 20:00.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 82% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Predominará el viento del norte en las primeras horas, con ráfagas que alcanzarán hasta 17 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a direcciones del noreste y noroeste, manteniendo una velocidad similar.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Tomiño podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy será fresco y nublado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 16 grados y un viento moderado del norte. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la frescura de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.