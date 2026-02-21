El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 6 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado para esta época del año.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 49% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el día avance, la temperatura y la disminución de la humedad permitirán que la sensación térmica mejore.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto significa que los residentes de Soutomaior podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para las bajas temperaturas de la mañana y la noche.

El viento será otro factor a considerar. Se espera que sople desde el este a una velocidad de entre 4 y 11 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 18 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento ligero proporcionará un alivio en las horas más cálidas, aunque puede hacer que las temperaturas se sientan más frescas en la mañana y al atardecer.

A lo largo del día, el sol saldrá a las 08:21 y se pondrá a las 19:14, lo que significa que los residentes tendrán aproximadamente 11 horas de luz solar. A pesar de la presencia de nubes, se espera que haya momentos en los que el sol logre asomarse, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría ofrecer un respiro del ambiente nublado.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy será fresco y nublado, con temperaturas que irán en aumento a medida que avance el día, sin riesgo de precipitaciones. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las temperaturas más bajas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.