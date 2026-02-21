El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán durante la mayor parte del día. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que permitirá disfrutar de un día seco.

Las temperaturas en Silleda oscilarán entre los 3 y los 16 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 4 grados, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Se prevé que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 16 grados. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando un 94% a las 01:00. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, con un 70% a las 10:00 y un 64% hacia las 16:00. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los habitantes de Silleda vestirse adecuadamente para el día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre los 9 y los 15 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento moderado puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

El orto se producirá a las 08:20, mientras que el ocaso está previsto para las 19:12, lo que significa que los habitantes de Silleda podrán disfrutar de un día con una duración de luz solar considerable, a pesar de la cobertura nubosa. En resumen, se espera un día fresco y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante el viento y las bajas temperaturas.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, manteniendo una atmósfera poco soleada. A medida que avance el día, esta situación se mantendrá, con un cielo que no permitirá la entrada de luz solar directa, lo que podría influir en la sensación térmica.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Lalín se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 4 grados , con una ligera variación que alcanzará los 5 grados hacia media mañana. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, que podría llegar hasta los 16 grados en las horas más cálidas de la tarde.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Vila de Cruces se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será limitada por estas nubes, aunque se espera que en algunos momentos se presenten claros, especialmente en las horas centrales del día. A medida que avance la jornada, la nubosidad se mantendrá, pero no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.