El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 79% por la tarde. Esta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir temprano.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 11 km/h. Las rachas de viento pueden ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será excesivamente fuerte, puede ser perceptible, especialmente en zonas abiertas o cerca de la costa.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado. Esta ausencia de lluvia, junto con el cielo mayormente despejado, permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día ideal para paseos por la playa o actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:15, momento en el cual el cielo podría adquirir tonalidades hermosas gracias a las nubes altas que se mantendrán en el horizonte. En resumen, Sanxenxo disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.