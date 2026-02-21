El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se despertará bajo un cielo cubierto de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad será reducida, con una predominancia de niebla en los periodos de la madrugada y la mañana, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, se espera que la bruma se disipe ligeramente, dando paso a un cielo con nubes altas y poco nuboso en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 20 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 4 grados, y se espera que alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se registren 20 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. Es recomendable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a estos cambios térmicos.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta un 83% por la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, contribuirá a la sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 15 km/h. Este viento suave no debería causar inconvenientes significativos, pero puede ser un factor a considerar para actividades al aire libre.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que permitirá que los habitantes de Salvaterra de Miño disfruten de un día mayormente seco, aunque con la presencia de nubes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

En resumen, el día se caracterizará por un inicio fresco y brumoso, con una mejora en la visibilidad y temperaturas más cálidas hacia la tarde. Se recomienda precaución al conducir en las primeras horas debido a la niebla y disfrutar del tiempo templado que se presentará más tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 5 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas más cálidas de la tarde.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente brumoso durante las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas por la bruma, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, aunque se espera que durante la mañana y parte de la tarde haya intervalos de poco nuboso, especialmente entre las 01:00 y las 08:00. A medida que avance el día, las nubes altas volverán a dominar el cielo, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.