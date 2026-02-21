El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, aunque se espera que durante la mañana y parte de la tarde haya intervalos de poco nuboso, especialmente entre las 01:00 y las 08:00. A medida que avance el día, las nubes altas volverán a dominar el cielo, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ambiente fresco. Las mínimas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando solo 2 grados a las 07:00, mientras que las máximas se elevarán hasta los 18 grados en la tarde, alrededor de las 16:00. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 17 grados, lo que sugiere que, aunque el día será fresco, se experimentará un ligero aumento en la temperatura conforme se acerque la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% entre la 01:00 y las 07:00. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 47% a las 16:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable durante las horas más cálidas.

En lo que respecta al viento, se espera que sople de manera moderada a lo largo del día. Las primeras horas contarán con vientos del este a una velocidad de 5 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 km/h. La dirección del viento variará, predominando del noreste en las horas de la tarde y noche, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Salceda de Caselas podrán planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

En resumen, el día se presentará fresco y mayormente nublado, con temperaturas que irán en aumento hacia la tarde y sin riesgo de lluvias. Un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la frescura de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.