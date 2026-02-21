El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, que irán alternando con momentos de poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 8 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 5 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual, alcanzando los 15 grados hacia las 13:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 83% a las 00:00 horas y disminuyendo ligeramente a un 81% hacia la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la mañana.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y del oeste. La velocidad del viento será moderada, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de actividades como paseos o deportes al exterior.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables en la tarde, aunque con un inicio fresco. La combinación de nubes altas y un viento moderado aportará un toque de frescura, haciendo de este un día propicio para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.