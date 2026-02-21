El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Las primeras horas de la mañana mostrarán un panorama de nubes altas, que se mantendrán hasta el amanecer. A medida que avance el día, el cielo permanecerá poco nuboso en las primeras horas, pero a partir de la tarde, las nubes altas volverán a hacerse notar, cubriendo el cielo en su totalidad.

Las temperaturas en Redondela serán frescas, comenzando con un mínimo de 6 grados a las 00:00 horas y descendiendo hasta alcanzar los 1 grado a las 08:00. A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 9 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 88% en la madrugada y alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 76% por la tarde y subiendo nuevamente hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en Redondela durante el día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que los habitantes podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante las bajas temperaturas.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento suave y fresco contribuirá a la sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas del día.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy será fresco y mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 18 grados , sin probabilidades de lluvia. Los residentes deben prepararse para un día fresco, con un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de poco nuboso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con abrigo.

