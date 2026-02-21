El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo poco nuboso, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 7 grados en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá más notablemente a medida que avance el día, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 54% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación térmica mejorará, haciendo que el día sea más agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, pasando a ser mayormente del sur y suroeste, lo que podría traer consigo un ligero aumento en la temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Pontevedra pueden disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

El amanecer se producirá a las 08:22 y el ocaso a las 19:14, lo que proporciona un buen número de horas de luz solar para disfrutar del día. En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado pero sin lluvias, con temperaturas agradables en la tarde y un viento suave que hará que la jornada sea placentera para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.