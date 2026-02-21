El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será notable, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 6 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 17 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 55-60% durante la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de la persistente nubosidad.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día seco, aunque con un cielo cubierto. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no habrá sorpresas en forma de chubascos.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 5 metros por segundo. Durante las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que el viento alcance su máxima intensidad con ráfagas de hasta 23 km/h desde el suroeste. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

A lo largo del día, el sol saldrá a las 08:22 y se ocultará a las 19:14, proporcionando un total de más de 10 horas de luz diurna. Aunque el sol no será visible debido a la densa capa de nubes, la duración de la luz diurna permitirá que los habitantes de Pontecesures realicen actividades al aire libre, siempre que se vistan adecuadamente para las bajas temperaturas.

En resumen, Pontecesures experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 17 grados y sin posibilidad de lluvia. El viento del noreste aportará un toque de frescura, pero en general, será un día propicio para disfrutar de la tranquilidad del entorno, siempre con abrigo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será notable, comenzando con temperaturas que rondan los 7 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 3 y los 17 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 6 grados, descendiendo a 3 grados en las horas más frías de la mañana.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por la presencia de bruma, especialmente en las primeras horas, aunque se espera que esta situación mejore ligeramente conforme avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 17 grados , comenzando con un fresco amanecer a 6 grados en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.