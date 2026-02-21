El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente brumoso durante las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas por la bruma, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

A medida que avance la mañana, se espera que la bruma dé paso a un cielo poco nuboso y posteriormente a nubes altas. A partir de las 8:00, la temperatura comenzará a aumentar lentamente, alcanzando los 6 grados a las 9:00 y subiendo hasta los 10 grados hacia el mediodía. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento ligero que soplará desde el noreste, con velocidades que rondarán entre 2 y 3 km/h.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 19 grados a las 16:00. Las nubes altas dominarán el cielo, pero no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Esto permitirá disfrutar de un ambiente seco y relativamente cálido para esta época del año.

El viento, aunque ligero, podría intensificarse ligeramente hacia la tarde, alcanzando rachas de hasta 12 km/h desde el suroeste. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor moderado que se experimentará en las horas centrales del día. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados a las 18:00 y bajando a 9 grados hacia la noche.

La puesta de sol se producirá a las 19:14, marcando el final de un día que, aunque comenzó con bruma, se transformará en una jornada más soleada y cálida. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 3 grados, y la humedad relativa aumentará nuevamente, lo que podría dar lugar a la formación de bruma durante las primeras horas del día siguiente.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día variado, comenzando con bruma y finalizando con un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no generarán precipitaciones, aportarán una atmósfera grisácea y fresca. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, aunque se espera que durante la mañana y parte de la tarde haya intervalos de poco nuboso, especialmente entre las 01:00 y las 08:00. A medida que avance el día, las nubes altas volverán a dominar el cielo, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se despertará bajo un cielo cubierto de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad será reducida, con una predominancia de niebla en los periodos de la madrugada y la mañana, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, se espera que la bruma se disipe ligeramente, dando paso a un cielo con nubes altas y poco nuboso en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.