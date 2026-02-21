El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Ponte Caldelas se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde. Desde las primeras horas del día, se observarán nubes altas que dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera grisácea que podría hacer que la luz del sol se sienta atenuada. A medida que avance el día, las nubes continuarán siendo la característica principal del cielo, aunque se espera que en algunos momentos se presenten períodos de poco nuboso, especialmente en las horas de la mañana.

Las temperaturas en Ponte Caldelas oscilarán entre los 3 y los 17 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 3 a 6 grados, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde. El pico de temperatura se alcanzará alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque unos agradables 17 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 84% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 67% hacia la medianoche. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se registrarán vientos moderados provenientes del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h. Este viento, aunque no será excesivamente fuerte, puede contribuir a que la sensación térmica sea más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Ponte Caldelas disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera o un abrigo, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

En resumen, el tiempo en Ponte Caldelas para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables durante la tarde y un ambiente fresco por la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.