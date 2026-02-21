El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no generarán precipitaciones, aportarán una atmósfera grisácea y fresca. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 6 grados , siendo más frías en las primeras horas del día y alcanzando su punto más cálido hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 80% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más pronunciada. Por la tarde, el viento disminuirá en intensidad, pero se mantendrá constante, lo que podría ser un alivio para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre.

No se prevén lluvias durante el día, lo que permitirá que los residentes de Poio realicen sus actividades cotidianas sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la combinación de nubes altas y temperaturas frescas puede hacer que el día se sienta más invernal de lo habitual para esta época del año.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 2 grados . El cielo seguirá cubierto, y la visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes densas. La puesta de sol se producirá a las 19:14, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no traerá sorpresas en forma de precipitaciones.

En resumen, Poio experimentará un día tranquilo en términos meteorológicos, con un tiempo fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades en interiores o para quienes prefieren el aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.