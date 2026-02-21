El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque en las primeras horas de la noche se observarán períodos de poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 6 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 5 grados a la 01:00 y manteniéndose en 4 grados entre las 03:00 y las 05:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento, alcanzando los 10 grados a las 11:00 y 13 grados al mediodía. La tarde será más cálida, con temperaturas que llegarán a los 17 grados entre las 15:00 y las 16:00, antes de descender nuevamente a 11 grados hacia las 19:00.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 90% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 49% en las horas centrales de la tarde. Este nivel de humedad puede contribuir a una sensación de frío en las primeras horas, aunque la temperatura se sienta más cálida en la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h. Este viento suave y fresco puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto sugiere que será un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy será mayormente nublado, con temperaturas que varían desde los 2 hasta los 17 grados , alta humedad y vientos suaves del noreste. La ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de un día tranquilo, aunque fresco, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.