El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se alternarán momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 11 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 7 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 6 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance los 11 grados hacia el mediodía, antes de descender nuevamente a 9 grados por la tarde y finalmente estabilizarse en 7 grados durante la noche. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, comenzando en un 85% y disminuyendo gradualmente a un 61% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 10-11 km/h durante la mañana. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 5-9 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Oia disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden sentirse más frescas debido a la humedad y el viento.

El amanecer se producirá a las 08:22, ofreciendo una hermosa vista del sol asomándose entre las nubes, mientras que el ocaso está previsto para las 19:16, brindando una oportunidad para disfrutar de un atardecer pintoresco. En resumen, el tiempo en Oia para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.