El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance el día, se espera que las condiciones de poco nuboso se mantengan en ciertos períodos, especialmente entre las 01:00 y las 08:00, antes de que las nubes altas vuelvan a dominar el cielo.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 14 grados . Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 5 grados a las 07:00, mientras que las temperaturas comenzarán a ascender a medida que se acerque el mediodía, alcanzando un máximo de 14 grados entre las 13:00 y las 16:00. Por la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 11 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 89% a las 00:00 y descendiendo gradualmente hasta un 78% hacia las 23:00. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación térmica más fría de lo habitual, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas a lo largo del día. La dirección del viento variará, predominando del noreste y del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 21 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan entre las 14:00 y las 15:00, cuando el viento del oeste alcanzará su máxima velocidad, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes, no se esperan lluvias que puedan alterar las actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de que el día será seco.

En resumen, O Rosal experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades que no requieran de un tiempo soleado. Se recomienda disfrutar de la jornada con precaución ante el viento y la sensación térmica más baja de lo habitual.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.