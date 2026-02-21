El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, en O Porriño, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso, especialmente durante las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que sugiere un día fresco pero agradable para actividades al aire libre.

La temperatura comenzará en torno a los 5 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 1 grado en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 18 grados hacia las 16:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en niveles muy altos, cerca del 100%, y bajará a un 47% en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos o deportes.

El viento soplará de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 10 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

A medida que el día avance, el sol se ocultará a las 19:14 horas, marcando el final de un día que, aunque fresco, promete ser soleado y agradable. La salida del sol se producirá a las 08:21 horas, dando inicio a un día que, sin duda, será propicio para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en O Porriño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.