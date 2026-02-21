El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no generarán precipitaciones, aportarán una atmósfera grisácea y fresca. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 6 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 14 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 11 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% a medianoche y alcanzando picos del 95% en las primeras horas de la mañana. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 16 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. A lo largo del día, el viento se irá desplazando hacia el sur y el sureste, lo que podría traer consigo un ligero cambio en la temperatura y la sensación de frescura.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Sin embargo, la combinación de nubes altas y viento puede hacer que el día se sienta más fresco de lo habitual para esta época del año. Por lo tanto, es aconsejable planificar las actividades con la debida consideración del tiempo, especialmente si se prevé estar al aire libre durante las horas más frescas del día.

En resumen, O Grove experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que variarán entre los 6 y 14 grados, alta humedad y vientos suaves, lo que sugiere un ambiente fresco y algo incómodo para quienes no estén preparados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.