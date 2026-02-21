El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A primera hora, las temperaturas rondarán los 8 grados, descendiendo a 7 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 81% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 92% en la tarde. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la sensación de frescura se verá mitigada ligeramente.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Nigrán podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las bajas temperaturas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 16 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en zonas abiertas. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que podría ser un alivio en comparación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La noche se presentará con cielos mayormente nublados, y las temperaturas caerán a alrededor de 8 grados. La puesta de sol se producirá a las 19:15, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá condiciones agradables para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre en Nigrán.

En resumen, el tiempo de hoy en Nigrán se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, sin precipitaciones, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día tranquilo y seco, aunque con la necesidad de abrigarse un poco ante las bajas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.