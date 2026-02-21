El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la jornada, se espera que la mayor parte del día sea poco nuboso, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 17 grados , comenzando con un fresco 5 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 17 grados por la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 52% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable con el aumento de la temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 19 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Mos podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, pero las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:14, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá momentos agradables y soleados.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente despejado con temperaturas agradables por la tarde, sin riesgo de lluvia y con un viento moderado que hará que la sensación térmica sea más fresca en las primeras horas del día. Es un día propicio para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas desciendan nuevamente por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.