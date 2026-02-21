El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mos según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la jornada, se espera que la mayor parte del día sea poco nuboso, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 17 grados , comenzando con un fresco 5 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 17 grados por la tarde.
La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 52% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable con el aumento de la temperatura.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 19 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Mos podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, pero las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:14, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá momentos agradables y soleados.
En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente despejado con temperaturas agradables por la tarde, sin riesgo de lluvia y con un viento moderado que hará que la sensación térmica sea más fresca en las primeras horas del día. Es un día propicio para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas desciendan nuevamente por la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.
- Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera
- «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Un herido grave tras golpearse contra el suelo en un parque de camas elásticas de Nigrán
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- Tercer clan albanés desarticulado por intentar introducir cocaína por el puerto de Vigo
- «Yibrán me decía: 'Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo'»
- La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»