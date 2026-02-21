El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, se presenta en Moraña con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, especialmente durante las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde. Las condiciones meteorológicas indican que la nubosidad persistirá, aunque se espera que en algunos momentos se presenten intervalos de cielo poco nuboso. A lo largo del día, la temperatura oscilará entre los 2 y los 17 grados , comenzando con un ambiente fresco en la mañana, donde se registrarán mínimas de 2 grados a las 08:00 horas, y alcanzando su punto máximo hacia las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada y manteniéndose por encima del 80% hasta la tarde. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría contribuir a la sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de Moraña podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las bajas temperaturas de la mañana y la noche.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance la tarde, el viento irá disminuyendo, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables.

En resumen, Moraña experimentará un día de cielos nublados, temperaturas frescas y sin precipitaciones, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las temperaturas más bajas de la mañana y la noche.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no generarán precipitaciones, aportarán una atmósfera grisácea y fresca. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 17 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 6 grados, descendiendo a 3 grados en las horas más frías de la mañana.

