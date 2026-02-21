El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no generarán precipitaciones, aportarán una atmósfera grisácea y fresca. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 97% a las 00:00 horas y manteniéndose por encima del 80% durante la mayor parte del día. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes de Mondariz vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h. A lo largo del día, la racha máxima de viento podría alcanzar los 10 km/h, lo que no representa un riesgo significativo, pero sí puede ser perceptible, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento cambiará ligeramente a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del este.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Sin embargo, la combinación de nubes altas y la alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

El amanecer se producirá a las 08:21 horas y el ocaso a las 19:14 horas, lo que significa que los días comienzan a alargarse, aunque hoy la luz solar estará filtrada por las nubes. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia las 20:00 horas, por lo que se sugiere planificar actividades al aire libre teniendo en cuenta la caída de la temperatura.

En resumen, Mondariz experimentará un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.