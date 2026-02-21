El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no generarán precipitaciones, aportarán una atmósfera grisácea y un ambiente fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 7 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50% en la mayoría de las horas. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. A medida que avance el día, la temperatura se estabilizará en torno a los 15 grados, proporcionando un respiro en comparación con las frescas mañanas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. En las primeras horas, la brisa será suave, pero se intensificará ligeramente hacia el mediodía, alcanzando ráfagas de hasta 12 km/h. Esta brisa puede ser refrescante, pero también contribuirá a que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Moaña disfruten de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera o un abrigo, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto de nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de alrededor de 4 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes puede limitar la vista de las estrellas.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, ideal para disfrutar de paseos tranquilos y actividades en interiores. La ausencia de lluvia y la moderada brisa del sureste harán que la jornada sea agradable, aunque con un toque de frescura que recordará a todos que aún estamos en pleno invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.