El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 7 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 87%. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. La combinación de temperaturas más cálidas y la presencia de nubes altas podría hacer que el día se sienta más templado, aunque la humedad seguirá siendo notable, con valores que descenderán a un 62% por la tarde. Esto podría proporcionar un alivio en la sensación de frío que se ha experimentado en las últimas semanas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 3 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 10 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 20 km/h en momentos puntuales, lo que podría ser notable en las zonas más expuestas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Meis podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Sin embargo, es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden descender nuevamente al caer la tarde, alcanzando los 8 grados hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 19:14, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender de nuevo, y la humedad podría aumentar ligeramente. En resumen, el tiempo en Meis para hoy se presenta favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente fresco por la mañana y temperaturas agradables durante la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.