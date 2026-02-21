El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque se espera que el cielo permanezca en su mayoría poco nuboso en las primeras horas, especialmente entre la 1:00 y las 8:00, donde las condiciones serán más favorables para disfrutar de un paseo matutino.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 15 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, alcanzando un mínimo de 4 grados a las 7:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento, alcanzando los 15 grados hacia la tarde, alrededor de las 14:00. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia las 19:00.

La humedad relativa será alta durante todo el día, con valores que rondarán entre el 62% y el 93%. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche. Los niveles de humedad alcanzarán su punto máximo en la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste y el sur, con velocidades que variarán entre 2 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h a las 14:00. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación térmica sea más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que permite planificar actividades sin temor a cambios climáticos inesperados.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Se recomienda vestirse adecuadamente para el frío, especialmente en las horas de la mañana y la noche, y aprovechar las horas centrales del día para disfrutar de un tiempo más templado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.