El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no generarán precipitaciones, aportarán una atmósfera grisácea y un ambiente fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 17 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 7 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 3 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual, alcanzando los 17 grados hacia las 15:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 8 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 11 km/h. Las ráfagas de viento serán más notables en las horas centrales del día, alcanzando hasta 11 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa fresca, especialmente en zonas costeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia. Sin embargo, la combinación de nubes altas y la alta humedad podría hacer que el día se sienta más frío de lo que indican las temperaturas.

En resumen, Marín experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que variarán a lo largo del día y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para disfrutar de paseos tranquilos, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente ante el frío y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.