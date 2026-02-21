El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Lalín se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 4 grados , con una ligera variación que alcanzará los 5 grados hacia media mañana. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, que podría llegar hasta los 16 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo a un 56% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a ser más agradable, aunque las nubes altas podrían atenuar la intensidad del sol en algunos momentos.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en las horas centrales. Esto podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los habitantes de Lalín podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden nuevamente.

El orto se producirá a las 08:20, brindando a los residentes la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 19:12, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo en Lalín para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque nublado en algunos momentos, no interrumpirá las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.