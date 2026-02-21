El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no generarán precipitaciones, aportarán una atmósfera grisácea y suave. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 14 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 6 a 8 grados, alcanzando un máximo de 14 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 61% y el 95% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas, sobre todo en las horas de mayor actividad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, donde se prevén rachas de hasta 16 km/h. Este viento del noreste aportará un ligero frescor, especialmente en las zonas costeras, donde puede sentirse más intenso.

No se anticipan lluvias en el pronóstico, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de precipitaciones. Sin embargo, la combinación de nubes altas y la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa vestirse en capas y estar preparados para un día fresco y nublado.

El amanecer se producirá a las 08:23, mientras que el ocaso se espera para las 19:15, lo que proporcionará un día relativamente largo, aunque con poca luz solar directa debido a la cobertura nubosa. En resumen, el tiempo de hoy en A Illa de Arousa será fresco y nublado, ideal para disfrutar de paseos tranquilos y actividades en interiores, mientras se aprovecha la ausencia de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.