El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente estable y fresco. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a partir de las 08:22. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse al salir.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 12 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, el ambiente se mantendrá fresco, especialmente por la mañana y al final de la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 61% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, por lo que se aconseja llevar ropa adecuada.

El viento será un factor notable hoy, con rachas que alcanzarán hasta 24 km/h en las primeras horas, provenientes del norte y noreste. A lo largo del día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. En la tarde, el viento se orientará hacia el sur y su velocidad se estabilizará en torno a los 5-6 km/h, lo que proporcionará un alivio en comparación con las ráfagas matutinas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes y visitantes de A Guarda disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, las nubes altas comenzarán a aparecer a partir de la tarde, lo que podría dar un aspecto más gris al cielo, aunque sin afectar la estabilidad del tiempo.

La tarde se caracterizará por temperaturas que rondarán los 10-11 grados , con un descenso gradual hacia la noche. El ocaso se producirá a las 19:16, marcando el final de un día que, aunque fresco, será mayormente soleado y sin precipitaciones. En resumen, A Guarda disfrutará de un día tranquilo y fresco, ideal para paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.