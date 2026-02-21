El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 6 grados en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% al amanecer y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando rachas de hasta 16 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los habitantes de Gondomar podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque con la precaución de las bajas temperaturas.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. El cielo seguirá cubierto de nubes altas, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante durante el ocaso, que se producirá a las 19:15. La combinación de nubes y la luz del atardecer podría crear un ambiente pintoresco, perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy será fresco y nublado, con temperaturas que varían entre los 2 y 15 grados , sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y que aprovechen las horas de luz para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.