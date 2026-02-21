El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, manteniendo una atmósfera poco soleada. A medida que avance el día, esta situación se mantendrá, con un cielo que no permitirá la entrada de luz solar directa, lo que podría influir en la sensación térmica.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 2 y los 16 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 2 a 4 grados. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 16 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 6 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 80% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, podría generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas durante el día. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que sugiere que la jornada se desarrollará sin interrupciones por lluvias. Esto permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes, aunque es recomendable abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Por la tarde, el viento disminuirá en intensidad, lo que podría ofrecer un respiro a quienes se encuentren en exteriores.

En resumen, Forcarei experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que variarán entre los 2 y 16 grados, alta humedad y vientos moderados. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día fresco y que disfruten de las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, A Estrada se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Esto sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para las bajas temperaturas.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán durante la mayor parte del día. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que permitirá disfrutar de un día seco.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.