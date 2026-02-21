El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, A Estrada se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Esto sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para las bajas temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 17 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán especialmente frías, con temperaturas que rondarán los 2 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 17 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que caerán a 8 grados hacia la noche. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen bien, especialmente durante las horas más frías.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y disminuyendo a un 70% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, es aconsejable que los habitantes de A Estrada se preparen para un día fresco y húmedo.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h en la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio ante las temperaturas frescas, pero también puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja. Los vientos serán más intensos durante la tarde, por lo que se recomienda tener precaución si se planea estar al aire libre.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:13, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo seguirá cubierto de nubes altas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 6 grados. En resumen, el día de hoy en A Estrada será fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades en interiores o abrigarse bien si se sale al exterior.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 6 grados, descendiendo a 3 grados en las horas más frías de la mañana.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será notable, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 6 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 17 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío matutino.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán durante la mayor parte del día. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que permitirá disfrutar de un día seco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.