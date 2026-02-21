El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 6 grados, descendiendo a 3 grados en las horas más frías de la mañana.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 55% por la tarde. Esto puede resultar en un ambiente algo pesado, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, donde se prevén ráfagas de hasta 20 km/h. Esta brisa suave puede ofrecer algo de alivio ante las temperaturas frescas, aunque no será suficiente para calentar el ambiente.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes, no se esperan chubascos ni tormentas, lo que permitirá que los residentes de Cuntis realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:14, marcando el final de un día nublado pero sin lluvias. En resumen, se prevé un día fresco y nublado en Cuntis, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre con una chaqueta a mano para combatir el frío.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, A Estrada se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Esto sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para las bajas temperaturas.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, se presenta en Moraña con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, especialmente durante las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde. Las condiciones meteorológicas indican que la nubosidad persistirá, aunque se espera que en algunos momentos se presenten intervalos de cielo poco nuboso. A lo largo del día, la temperatura oscilará entre los 2 y los 17 grados , comenzando con un ambiente fresco en la mañana, donde se registrarán mínimas de 2 grados a las 08:00 horas, y alcanzando su punto máximo hacia las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.