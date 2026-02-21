El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será notable, comenzando con temperaturas que rondan los 7 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 3 y los 17 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 54% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación térmica más fría de lo habitual, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a ser más agradable, aunque las nubes seguirán dominando el cielo.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ningún momento del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco a pesar de la nubosidad. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y los 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo del día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la mañana, con velocidades de hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, estabilizándose en torno a los 7 km/h.

El orto se producirá a las 08:22, mientras que el ocaso está previsto para las 19:14, lo que proporcionará un día con una duración de luz solar considerable, aunque la presencia de nubes altas podría limitar la visibilidad del sol en ciertos momentos.

En resumen, Catoira experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que irán en aumento y sin posibilidad de lluvias. La combinación de la alta humedad y el viento del noreste contribuirá a un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día. Es un día ideal para actividades que no requieran de un sol radiante, disfrutando de la naturaleza y de la tranquilidad que ofrece el tiempo de febrero.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será notable, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 6 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 17 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío matutino.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por la presencia de bruma, especialmente en las primeras horas, aunque se espera que esta situación mejore ligeramente conforme avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 17 grados , comenzando con un fresco amanecer a 6 grados en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.