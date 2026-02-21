El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, A Cañiza se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se mantendrá esta misma tendencia, con pocas variaciones en la cobertura nubosa.

Las temperaturas en A Cañiza oscilarán entre los 2 y los 16 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán las más frías, con temperaturas que rondarán los 2 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 16 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque su punto más alto. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que oscilarán entre el 49% y el 86%. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo notable, lo que podría influir en la percepción térmica.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas a lo largo del día. Las velocidades del viento variarán entre 2 y 15 km/h, predominando del noreste en las primeras horas y cambiando a direcciones del sur y suroeste en la tarde. Estas rachas podrían ser más intensas durante la mañana, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

No se prevén precipitaciones significativas en A Cañiza hoy. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la frescura de la mañana y la tarde. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona sin inconvenientes.

En resumen, A Cañiza experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que irán en aumento durante el día, pero manteniendo una sensación de frescura debido a la humedad y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.