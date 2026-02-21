El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no generarán precipitaciones, aportarán una atmósfera grisácea y algo sombría. Durante la noche, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, manteniendo la misma tendencia que durante el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 15 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán mínimas de alrededor de 8 grados, descendiendo a 5 grados en las horas más frescas de la tarde. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados por la noche.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 59% y el 94% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, especialmente en las horas más frescas. La combinación de nubes y alta humedad podría hacer que el día se sienta más frío de lo habitual, por lo que se recomienda a los habitantes de Cangas vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 3 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 15 km/h. Esto puede contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. Sin embargo, la presencia constante de nubes altas puede limitar la visibilidad del sol, lo que podría influir en la elección de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento ligero. Aunque no se anticipan lluvias, la alta humedad y las nubes pueden hacer que el día se sienta más frío, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.