El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no generarán precipitaciones, aportarán una atmósfera grisácea y fresca. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 5 grados a las 08:00. A medida que avance la mañana, se espera un leve aumento, alcanzando los 10 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 15 grados en la tarde, alrededor de las 14:00. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 12 grados a las 19:00 y cerrando el día en 9 grados a las 23:00.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 85% y alcanzando picos de hasta el 95% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros, especialmente en la mañana. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría resultar incómodo para algunas personas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se presentarán en la mañana, alcanzando hasta 11 km/h, y disminuirán gradualmente a lo largo del día. Este viento fresco puede contribuir a la sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frías.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que los residentes de Cambados disfruten de actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas y la alta humedad. La visibilidad será buena, pero el cielo nublado puede limitar la luminosidad del día, haciendo que la atmósfera sea más sombría.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy será fresco y nublado, con temperaturas que varían entre los 5 y 15 grados, alta humedad y vientos moderados del noreste. Es un día ideal para disfrutar de un paseo, pero con la precaución de llevar ropa adecuada para el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.