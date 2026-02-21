El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 7 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 4 grados en la madrugada. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. La tarde traerá un leve ascenso, con máximas que podrían llegar a los 19 grados, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado para los habitantes y visitantes de la localidad.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 81% por la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a la población vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que marcan los termómetros.

A lo largo del día, el sol saldrá a las 08:22 y se ocultará a las 19:14, brindando un total de más de 10 horas de luz natural. Aunque el cielo estará cubierto, los momentos en que las nubes se abran permitirán disfrutar de breves instantes de sol, especialmente en la tarde.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy será fresco y nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 19 grados, alta humedad y vientos moderados. Se aconseja a la población estar preparada para un día fresco y llevar ropa adecuada para disfrutar de las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será notable, comenzando con temperaturas que rondan los 7 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 3 y los 17 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 6 grados, descendiendo a 3 grados en las horas más frías de la mañana.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, se presenta en Moraña con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, especialmente durante las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde. Las condiciones meteorológicas indican que la nubosidad persistirá, aunque se espera que en algunos momentos se presenten intervalos de cielo poco nuboso. A lo largo del día, la temperatura oscilará entre los 2 y los 17 grados , comenzando con un ambiente fresco en la mañana, donde se registrarán mínimas de 2 grados a las 08:00 horas, y alcanzando su punto máximo hacia las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.